Биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров хотят ввести в Казахстане

Для этого внесут необходимые законодательные изменения.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что планируется делать для борьбы с телефонными мошенниками. По его словам, сейчас бывают случаи, когда на одного человека оформляется много номеров, и в последующем они вывозятся заграницу и используются в мошеннических действиях. После запуска проекта желающих покупать по тысяче номеров и оформлять их на себя станет меньше, передает Kazpravda.kz.

«Мы сейчас вносим необходимые изменения в нормативные документы, чтобы это предотвратить. Технически мы готовы. Вы видите, что на сайте электронного правительства, в приложениях некоторых банков используется биометрическая идентификация личности. Мы внесем необходимые законодательные изменения, чтобы биометрическую идентификацию личности могли использовать и при регистрации мобильных номеров. Если через них будут мошеннические действия, то владелец понесет ответственность. Сегодня они говорят, что не знали, а при биометрической идентификации уже будет уверенность, что человек действительно покупал номер. Мы будем вводить это для новых абонентов», — добавил министр.

Также планируется разработать соответствующую методологию, чтобы все абоненты, уже имеющие номера, через смартфоны проходили биометрическую идентификацию.