В Минпросвещения поделились контактами руководителей управлений образования

Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан.

Министерство просвещения опубликовало мобильные номера и аккаунты в социальных сетях руководителей управлений образования во всех регионах страны. Также указаны номера телефонов их заместителей. Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан, передает Liter.kz.

«В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся работы организаций образования и обучения детей, а также по другим вопросам казахстанцы могут напрямую обращаться к руководителям управлений образования и территориальных департаментов. Родители или педагоги могут сообщить о проблемах в сфере образования. Руководители должны оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно принимать необходимые решения. Напомню, что вопросы финансирования, строительства, проведения ремонтных работ находятся в ведении акиматов», — подчеркнула председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Кроме того, в управлениях образования созданы колл-центры, куда также могут обратиться граждане по вопросам, касающимся системы образования.