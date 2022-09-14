На модификацию приложения «ЦОН» потратят 50 млн тенге

«Правительство для граждан» презентовало мобильное приложение в 2021 году.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» опубликовала на сайте госзакупок лот по модификации мобильного приложения «ЦОН» за 50 млн тенге. Через это приложение казахстанцы смогут с помощью видеозвонка через смартфон получать госуслуги. В их числе — выписка из пенсионного фонда, справка о несудимости, снятие с прописки и так далее. Приложение запускали в тестовом режиме. Оно доступно для скачивания в AppStore и Play Market. Теперь госкорпорация ищет поставщика, который займется модификацией приложения. Причем модификацию нужно провести до 15 декабря 2022 года, передает Liter.kz.

«Клиент звонит оператору единого контакт-центра 1414 посредством видеозвонка через омниканальную платформу. Оператор приветствует клиента и спрашивает о том, какую услугу желает получить клиент. Далее происходит идентификация личности клиента, когда он/она демонстрирует свое удостоверение личности оператору. Для удобства обмена документами предусмотрен чат, через который клиент отправляет необходимые документы, а оператор предоставляет результат государственной услуги в электронном виде. Итоговый документ хранится в приложении и доступен клиенту в любое время. Операторы работают только в будние дни с девяти утра до шести вечера», — таков алгоритм работы приложения в техспецификации.

Модификация должна отвечать следующим требованиям:

— модульность — приложение должно быть модульным, чтобы обеспечить оптимальную стартовую конфигурацию с возможностью поэтапного развития в дальнейшем и возможностью настройки под меняющиеся требования в процессе эксплуатации;

— масштабируемость — чтобы увеличивать производительность ресурсов в зависимости от количества клиентов, объема хранимых данных, интенсивности обмена данными, скорости обработки запросов и данных, набора предоставляемых функций, способов обеспечения доступа;

— удобство эксплуатации — пользовательские интерфейсы должны обладать информативностью, смысловой определенностью, согласованностью и структурированностью.

Кроме того, приложение «ЦОН» должно обеспечивать бесперебойную коллективную работу клиентов в режиме реального времени. Каждая последующая версия приложения должна позволять в полном объеме и без каких-либо ограничений использовать данные и информацию, накопленную в рамках предыдущих версий.