Мусин заехал по «старой доброй привычке» без предупреждения в ЦОН

Он рассказал, что его там ждало.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и аким Карагандинской области Женис Касымбек посетили модернизированный цифровой офис обслуживания населения в Караганде. Как отметил Багдат Мусин, здесь использован smart-подход в организации пространства, сделано все, чтобы пребывание граждан в ожидании услуг было максимально удобным, передает Kazpravda.kz.

«Скучные и серые офисы ЦОНов постепенно уйдут в прошлое. Мы стараемся сделать все, чтобы получение услуг людьми занимало как можно меньше времени. В обновленном офисе теперь 5 зон — зона комфорта, зона социальных услуг, экспресс-зона, зона выдачи документов и зона самообслуживания. Все это основано на концепции Кайдзен с целью усовершенствовать производственные процессы», — сообщил министр.

Фронт-офис оснащен всем необходимым оборудованием и цифровыми системами для получения качественных государственных услуг в кратчайшие сроки. Планируется, что офис будут посещать до 600 человек в день. Однако глава Минцифры признал, что есть еще ряд проблем, с которыми ведомство будет бороться.

«После посещения модернизированного ЦОНа, где все было подготовлено под наше посещение, перед выездом в столицу, решил по старой доброй привычке заехать сам без предупреждения в старый карагандинский спецЦОН по Муканова. Там я стал свидетелем большой очереди людей, ожидающих сдачи практического экзамена. Система электронной очереди не действует, для ожидающих не предусмотрено никаких условий — не удивительно, что люди были крайне возмущены», — рассказал Мусин.

Проблему пришлось решать на месте, он дал поручение в оперативном порядке ввести электронную очередь и организовать онлайн-запись, чтобы люди не стояли целый день в ожидании, а могли записаться заранее и прийти в назначенный час.

«В целом, вопрос очередей в спецЦОНах взяли „на карандаш“, будем прорабатывать вопрос, чтобы автодромы теперь работали и по субботам. Обнаружил еще пару интеграционных моментов между ЦОНом и автодромом, которые предстоит решить. Для себя я давно ввел в практику незапланированные посещения подобного рода центров. Это дает возможность увидеть реальные проблемы, и, как следствие, проводить эффективную работу по усовершенствованию процессов цифровизации», — заключил министр.