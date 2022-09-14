Багдат Мусин рассказал о проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»

Рост налогов от IT -компаний составил 46%.

В ходе очередного заседания правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин доложил о ходе реализации Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Он рассказал о шести направлениях, связанных с «цифрой», в том числе — о развитии IT-отрасли, цифровых инструментах, качественном интернете, развитии инновационного бизнеса, слышащем государстве и «услугах за 5 минут».

По словам министра, цифровым ведомством произведен реинжиниринг 175 бизнес-процессов. При этом продолжается перевод в электронный формат государственных услуг, сегодня уже 94% услуг доступны онлайн, 25 услуг оказывается в проактивном формате, 9 госуслуг осуществляется посредством видеосервиса, до конца года это количество увеличится до 44.

Кроме того, в пилотном режиме запущен проект «Цифровая карта семьи», в котором база ежедневно обновляет информацию по 80 параметрам благосостояния 6 миллионов семей в стране. Это позволит оказывать социальную помощь нуждающимся проактивно.

Одними из важных направлений по цифровизации являются сферы образования и здравоохранения. Так, сегодня ведется активная работа по переводу портфеля учебников в цифровой формат: из имеющихся 670 печатных учебников 97% уже оцифровано, до конца года 100% учебников будут доступны в цифровом формате.

В целом до сельских школ полностью доведена инфраструктура интернета. Однако цифровизация образовательного процесса в сельских школах все еще находится на низком уровне. Причина — в отсутствии сетей распространения внутришкольного интернета.

В сфере здравоохранения МЦРИАП совместно с Минздравом проводит работу по переходу на новую архитектуру электронного здравоохранения eHealth. Это даст возможность сформировать национальный паспорт здоровья, в котором гражданин сможет видеть все диагнозы и анализы, независимо от места обслуживания.

Согласно концепции «слышащего государства» начат перевод коммуникации государства с гражданами на цифровые инструменты взаимодействия. Не так давно для упрощения процессов подачи заявлений в административный суд проведена интеграция платформы e-Өtinish с Верховным судом.

Багдат Мусин рассказал также и о работе по Единой платформе «KAZNEDRA». С 15 сентября недропользователям в личном кабинете на платформе minerals.gov.kz будет доступно 1,5 тыс. электронных отчетов, выведенных на интерактивную карту, до конца этого года еще 30 тыс. отчетов по недрам будут переведены в электронный вариант. В будущем эта платформа будет работать как «marketplace» для недропользователей.

Цифровизация коснулась и сельскохозяйственной отрасли: с 1 июля запущена система субсидирования информационных систем для фермеров, создан call-центр 1475. Такой подход дает возможность сократить расходы на 30% и уменьшить количество прилагаемых документов на 20% за счет интеграции информсистем. Кроме того, всем ветеринарным работникам будут выданы планшеты для работы в мобильном приложении для идентификации сельскохозяйственных животных и других. При этом у них будет возможность работать в системе даже без интернета.

За два года работы Национального проекта IT-рынок также получил толчок к развитию. На основе предпринятых мер экспортные доходы выросли на 80%, наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест, рост налогов от IT -компаний составил 46%.

В этом году профинансировано 30 стартапов на 300 млн тенге, заключено контрактов на сумму 800 тыс. долларов. При этом идет подготовка специалистов в сфере IT, открыто 12 школ программирования, подготовлено более 250 программистов международного уровня. Также будет роздано 3100 ваучеров IT-школам.