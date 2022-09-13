USAID проводит первый центральноазиатский форум по чистой энергетике

В Алматы собрались эксперты для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в энергетике.

Сегодня Агентство США по международному развитию (USAID) открыло первый Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике (CACEF) — международное мероприятие на тему «Энергетический переход и инновации», которое собрало почти 300 представителей из региона Центральной Азии и мира для обсуждения ключевых вызовов и возможностей в энергетике.

Политики, руководители коммунальных служб, ведущие технологические компании и международные инвесторы собрались в Алматы, чтобы обсудить энергетические стратегии, новые технологии «чистой» энергетики и возможности инвестирования как ответ на крупные изменения в региональном и в мировом энергетическом секторе.

«Правительства Соединенных Штатов и стран Центральной Азии разделяют важное и общее видение: улучшить экономическое процветание и благосостояние всех граждан стран Центральной Азии. Сейчас мы находимся на критическом этапе реформы и преобразования энергетического сектора в регионе, что обусловлено энергетической безопасностью и развитием глобального энергетического рынка, а также необходимостью решения глобальных климатических проблем и разработкой экологически чистых источников энергии», — отметил в своем вступительном слове региональный директор миссии USAID в Центральной Азии Лоуренс Харди.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Жандос Нурмаганбетов поприветствовал участников от имени Министерства энергетики. Заместитель министра энергетики Кыргызской Республики Тилек Айталиев, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Сорбон Холмухаммадзода, заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Бекзод Умматов, а также главный инженер Государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» Эркин Гурбанов также присоединилась к мероприятию, чтобы обсудить состояние энергетического перехода в регионе.

Более 50 докладчиков, представляющих Центральную Азию, США, Индию, Саудовскую Аравию, Украину, Австрию и Францию, представили основные инициативы по оказанию помощи странам Центральной Азии в выполнении климатических обязательств, обсудили роль инноваций, технологий и финансов для поддержки энергетического перехода, а также возможности и проблемы рыночного регионального сотрудничества и торговли электроэнергией, которые имеют самые серьезные последствия для будущей траектории развития энергетической системы.

В рамках форума USAID также запустил Американский инновационный центр для Центральной Азии — виртуальную платформу передового мирового опыта и современных технологий для развития и интеграции возобновляемых источников энергии.

За последние 30 лет правительство США работало со странами Центральной Азии над рядом мероприятий, связанных с экономическим ростом, модернизацией и устойчивостью энергетического сектора, управлением природными ресурсами и адаптацией к изменению климата. USAID поддержало усилия стран по улучшению работы электроэнергетических компаний, привлечению инвестиций в экологически чистую энергию и расширению трансграничной торговли электроэнергией. Центрально-Азиатский форум по чистой энергетике организован проектом USAID «Энергетика Центральной Азии» (Power Central Asia) — флагманским пятилетним проектом стоимостью 40 миллионов долларов, организованным по трем основным направлениям: восстановление энергетического сектора, инвестиции в чистую энергию и трансграничную торговлю.