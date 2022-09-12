В Кыргызстане разрешили работать иностранным IT-специалистам без регистрации

Соискателями статуса «Цифровой кочевник» могут стать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России.

Кабинет министров Кыргызстана принял положение о присвоении статуса «Цифровой кочевник» (Digital nomad) иностранцам и лицам без гражданства, которые находятся в Кыргызстане. Этот статус позволяет гражданам ряда стран пребывать на территории Кыргызстана без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для работы, а также облегчает взаимодействие с госорганами, передает Zakon.kz.

«Тенденция к росту числа Digital nomads, так называемых „Цифровых кочевников“, во всем мире набирает силу. Люди могут работать из любой страны мира, если для работы им нужны только компьютер и хороший скоростной интернет. За время пандемии повсеместная практика удаленной работы выделила и сформировала определенный кластер специалистов, которым не нужно быть в офисе, а также многие эти люди работают на несколько компаний. Создать благоприятные условия для релокации таких людей в Кыргызстан — цель этой нормативной инициативы», — пояснил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

Министерство также разработало пошаговую инструкцию о получении статуса «Цифрового кочевника». Обладатель статуса освобождается от обязанности регистрации по месту проживания на территории страны, от необходимости получения разрешения на работу, автоматически получает персональный идентификационный номер и многое другое.

«Кыргызстан в силу природных и геополитических факторов может стать страной, где цифровым кочевникам будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест», — добавил начальник управления бизнес-среды МЭК КР Муса Катаганов. Он подчеркнул, что положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством.