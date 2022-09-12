Доля электронной торговли по итогам прошлого года составила 9,6%

Объем рынка B2C электронной торговли достиг 1,3 трлн тенге.

8 сентября в Казахстане прошел первый международный форум электронной коммерции, где вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова рассказала о работе по развитию электронной торговли, проделанной Министерством торговли и интеграции РК. В своей приветственной речи спикер отметила, что пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в сферу торговли, что послужило взрывному развитию электронной коммерции в Казахстане.

Так, по итогам 2021 года объем рынка B2C электронной торговли составил 1,3 трлн тенге. Доля электронной торговли по итогам прошлого года по данным АО «Казпочта» составила 9,6% от общего объема розничной торговли (13,5 трлн тенге). Объем рынка B2C электронной торговли за 7 месяцев текущего года составил 654 млрд тенге, при объеме розничной торговли 7,5 трлн тенге. Доля электронной торговли за текущий период составила 8,7%.

Как рассказала вице-министр, в целях повышения цифровой грамотности субъектов МСБ запущена платформа «Школа электронной коммерции», которая поможет отечественным предпринимателям создавать и развивать свой бизнес в онлайн-режиме. На данный момент обучение проходит более 1500 субъектов МСБ.

Асель Жанасова отметила, что принимаемые меры направлены на повышение прозрачности и упрощение процессов торговли, а также на создание благоприятных условий развития электронной коммерции в Казахстане.