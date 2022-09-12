Казахстанцы не смогут прикрепиться к поликлинике онлайн

Услуга будет недоступна до 30 сентября.

На сайте eGov при переходе в категорию «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» отображается сообщение о том, что услуга недоступна, передает Liter.kz.

«Извините, данная услуга на текущий момент недоступна.Планируемый срок возобновления доступности услуги — 30 сентября 2022 года», — говорится на сайте.

Напомним — с 15 сентября по 15 ноября 2022 года в Казахстане запланирована кампания по прикреплению граждан к поликлиникам.