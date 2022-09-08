В Казахстане продлили сроки перепрограммирования ККМ для предпринимателей

Ранее говорилось о необходимости перепрограммирования контрольно-кассовых машин на протокол версии 2.0.2 в срок до 15 сентября 2022 года.

Комитет государственных доходов в связи с обращения предпринимателей продлил срок перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных до 31 декабря 2022 года. Как отметили в КГД, с 1 января 2023 года иные Протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться операторами фискальных данных, передает Zakon.kz.

Перепрограммирование ККМ связано с тем, что в порядок их применения Налоговым кодексом внесены изменения и дополнения. Так, прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД). Совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных обновлен и утвержден единый Протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ.