В Семее открылась лаборатория Dr.Web

Торжественное открытие состоялось в ABU 31 августа в рамках договора о сотрудничестве между университетом, технологическим кластером и компанией «Доктор Ве»".

Компания «Доктор Веб» открыла в Семее учебную лабораторию на базе университета Alikhan Bokeikhan University (ABU) и технологического кластера Abai IT Valley — современный лабораторный класс с установленным лицензионным антивирусом. Также был подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве и прошла лекция для студентов о трендах кибербезопасности и актуальных и прогнозируемых угрозах информационной безопасности.

Торжественное открытие состоялось в ABU 31 августа в рамках договора о сотрудничестве между университетом, технологическим кластером и компанией «Доктор Веб».

Отмечается, что меморандум не ограничивается открытием лаборатории: планируется ее расширение и проведение совместных мероприятий — лекций и мастер-классов, реализация совместных проектов.