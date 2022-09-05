«Казахтелеком» представил комплекс мер поддержки для пострадавших от лесных пожаров

Жителей Аулиекольского района освободят от абонплаты, также клиентам из трех наиболее пострадавших сел спишут задолженности и пени.

Телеком-оператор принял комплекс мер поддержки для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области. В частности, «Казахтелеком» принял решение освободить от абонентской платы жителей Аулиекольского района до конца текущего года с предоставлением им телекоммуникационных услуг в полном объеме. Также клиентам из трех наиболее пострадавших сел будут списаны задолженность и пени.

Напомним, по данным МЧС на 4 сентября площадь возгораний в Костанайской области превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда, с лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел, откуда эвакуировано 1841 человек. В этой связи «Казахтелеком» заявил, что, будучи социально ответственным участником казахстанского рынка, не может оставаться в стороне ситуации.

«Мы готовы делать все от нас зависящее для того, чтобы помочь людям как можно скорее вернуться к нормальной жизни. В этой связи компанией принято решение до конца текущего года приостановить начисления за услуги связи и списать имеющуюся у абонентов задолженность и пеню за несвоевременную оплату услуг», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Речь идет о жителях трех наиболее пострадавших от лесных пожаров сел Аулиекольского района Костанайской области — села Аманкарагай (сгорело 98 домов), Озерное (8 домов пострадало) и Лесное (1 дом сгорел). Сельчан освободят от абонентской платы до конца текущего года, будут списаны задолженности и пени. Также в случае необходимости все клиентское оборудование, поврежденное в результате пожаров, будет списано и безвозмездно заменено жителям этих населенных пунктов за счет компании. Помимо этого специалисты телеком-оператора прорабатывают вопрос восстановления линий связи в трех поселках, поскольку от огня пострадали опоры линий.

«В ходе пожаров в селах Аманкарагай и Озерное сгорело около 50 опор линий связи, которые располагались рядом с жилыми домами, огнем повреждено суммарно около 3 км кабеля различной емкости, — говорит директор по качеству Объединения «Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком» Чингис Кускамбасов. — Работники АО «Казахтелеком» приняли непосредственное участие в спасательных работах и готовы приступить к работе по восстановлению линий связи, как только начнется общее восстановление пострадавших от лесных пожаров населенных пунктов. Надо понимать, что сейчас лесные пожары в Костанайской области продолжаются, поэтому мы пока можем оценивать повреждения в тех поселках, где огонь остановлен, не исключено, что работы по восстановлению линий связи будут в регионе еще более масштабными».

Тем не менее, при необходимости компания готова принять аналогичные меры поддержки пострадавших от лесных пожаров во всех населенных пунктах Костанайской области, где это потребуется. Напомним, ранее премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги, один человек погиб.