Beeline предоставил бесплатную связь жителям пострадавших от пожара сел

Каждому клиенту оператора начислены на баланс бесплатные минуты, SMS, а также интернет-трафик.

Жители нескольких сел Аулиекольского района Костанайской области, являющиеся клиентами Beeline Казахстан, могут в течение месяца бесплатно пользоваться услугами своего мобильного оператора. В связи с чрезвычайной ситуацией, каждому клиенту компании из пострадавших сел — а это более 2000 человек — начислены на баланс 100 мин и 100 SMS на все номера по Казахстану, а также 10 Гб интернет-трафика на 30 дней. Все абоненты проинформированы об этом посредством SMS. Проверить начисление можно через короткий код *106#.

«Пострадавшим от пожара соотечественникам важно понимание, что они не одни наедине с бедой, и им стремятся оказать посильную помощь. В эти непростые дни как никогда важно оставаться на связи, поэтому мы предоставляем бесплатно на месяц услуги своим клиентам — жителям сел Аманкарагай, Озерное, Калинино, Лесное и Новонежинка. Кроме того, наши сотрудники, волонтеры корпоративной программы „Жылы Журек“, во всех регионах организуют сбор гуманитарной помощи и денег для пострадавших», — прокомментировал Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Напомним, что 2 сентября в Костанайской области произошло возгорание лесного массива. Тушение осложнялось порывами ветра, сильной жарой и отсутствием подъездных путей. Около 2000 жителей близлежащих сел эвакуировано. Согласно последним данным, общая площадь пожара на территории региона превысила 9 400 га. Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, для населения, нуждающегося в помощи, открыты телефоны горячей линии, организована работа психологов: 8 32.53.7172-84, 8-36.50.7142-24. Также можно обратиться по телефонам 112 и 101.