Прямой эфир. FCBK: Persona Non Data

Самая масштабная конференция для финансового и IT-рынка.

2 сентября Первое кредитное бюро проводит масштабную конференцию для финансового, финтех и IT-рынка FCBK: Persona Non Data. Конференция проходит в Алматы в здании нового Almaty Theatre в формате offline.

Конференции FCBK проводятся ежегодно с 2016 года и собирают более 1 000 участников финтех-рынка для обмена мнениями о самых актуальных кейсах и трендах. В этом году все единомышленники обсуждают вопросы в области управления и регулирования данными. Поэтому конференция символично носит название FCBK: Persona Non Data. Программа мероприятия доступна на сайте Fcbk.kz.

Данные в наше время решают многое. Это большая возможность для принятия решений на самых разных уровнях, а также большая угроза в случае их потери или нецелевого использования. Во всем мире тенденция Data management определяет клиентский путь, инвестиции в защиту данных, улучшение экспертизы и изменение бизнес-моделей и технологий. Синергия экспертов частного и государственного сектора должна определить вектор дата менеджмента на будущие периоды и стать импульсом в создании технологичных инициатив, но без барьеров для развития бизнеса.

Генеральный партнер конференции — компания Huawei.

Зарегистрироваться на мероприятие можно при помощи Telegram бота @FBCK_Conference_bot, а также на сайте Fcbk.kz.

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