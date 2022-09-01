МЦРИАП и Astana Hub выделят 3 тысячи ваучеров для подготовки IT-специалистов

1 сентября стартует прием заявок от частных IT-школ.

В рамках программы финансирования обучения ІТ-специальностям Tech Ordа, запущенной Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и международным технопарком IT-стартапов Astana Hub, с 1 сентября стартует прием заявок от частных IT-школ на получение до 3 тысяч ваучеров для подготовки казахстанских специалистов. Программа Tech Orda инициирована в рамках исполнения послания Президента РК 2021 года, где перед правительством поставлена задача по подготовке не менее 100 тысяч квалифицированных IT-кадров до 2025 года.

По итогам первого потока программы Tech Ordа в 2021 году профинансировано 13 частных IT-школ для обучения 100 студентов. Сумма финансирования на каждого студента составила до 600 тысяч тенге. В этом году аналогичную сумму для обучения IT-специальностям получат уже три тысячи казахстанцев. До 2025 года по программе Tech Orda планируется обучить в IT-школах 20 тысяч студентов.

«Благодаря программе Tech Orda у казахстанцев есть уникальная возможность получить качественное бесплатное IT-образование в частных школах программирования. Нам необходимо взращивать IT-таланты, усиливать казахстанский сектор инноваций. Нашей стране нужны молодые, креативные, мотивированные специалисты. Реализация программы окажет мультипликативный эффект в виде качественных проектов в будущем», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Для участия в программе IT-школам необходимо:

— Стать участником Astana Hub в соответствии с п. 17 Перечня приоритетных видов деятельности в области ИКТ. Статус предоставляет IT-школе освобождение от налогов и ряд других преимуществ.

— Пройти процесс аккредитации школы и курсов через независимую комиссию, при этом ключевыми критериями являются продолжительность курса более 6 месяцев, обучение граждан РК в возрасте от 18 до 45 лет.

— По итогам аккредитации самостоятельно осуществить набор студентов, желающих пройти обучение по IT-специальностям.

С дополнительной информацией по участию в программе Tech Orda можно ознакомиться на официальном сайте технопарка.