В Казахстане создают стандарты для Умных городов

Серия национальных стандартов по развитию городов позволит улучшить их инфраструктуру.

Стандарты разработаны для реализации целей устойчивого развития и указа Президента «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года».

Разработчиками трех стандартов является Казахстанский институт стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК:

— СТ РК ISO 37120 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни»;

— СТ РК ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества. Показатели умных городов»;

— СТ РК ISO 37123 «Устойчивое развитие городов и сообществ. Показатели для жизнестойких городов».

«Для измерения эффективности функционирования городов необходимо ориентироваться на определенные стандартизированные показатели. Существующие локальные показатели зачастую не стандартизированы, не согласованы или не поддаются сравнительному анализу по периодам времени или по разным городам» — отметили в ведомстве.

Под городскими услугами понимаются услуги, предоставляемые городом. Они охватывают следующие сферы:

— жилищно-коммунальные услуги, вывоз мусора и переработка;

— общественная безопасность;

— пожарная охрана;

— дороги и движение;

— отдых;

— разрешения и лицензии;

— планирование;

— строительство;

— аренда и обслуживание городских зданий;

— системы водоснабжения, водоотведения и канализации, а также налоги на имущество и коммунальные платежи.

«Целью внедрения проектов стандартов является в первую очередь повышение качества жизни населения Казахстана. Это та самая сфера, благодаря которой каждый человек почувствует изменения в лучшую сторону, так как принятие этих стандартов позволит улучшить инфраструктуру городов в целом» — добавил представитель Казахстанской Ассоциации урбанистов Q-88.

На сегодняшний день КазСтандартом совместно с Q88 — Ассоциацией урбанистов Казахстана ведутся работы по взаимодействию в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве и комплексным планом мероприятий по внедрению/применению национальных стандартов РК в сфере урбанистики.