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Более 870 млн электронных счетов-фактур выписано в РК

Разрабатывается «Ситуационный центр» для системы электронных счетов-фактур

В стране выписано уже более 870 млн электронных счетов-фактур.

27 августа 2022 11:05, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Информационная система «Электронные счета-фактуры» — наиболее эффективный инструмент в удаленном администрировании, где отслеживаются все сделки хозяйствующих субъектов и одновременно проверяется полнота отражения их доходов. Об этом в СЦК сообщил заместитель председателя ведомства Азамат Панбаев. По его словам, также внедрено оформление первичных бухгалтерских документов в электронном виде. Система работает в режиме онлайн 24/7.

«По состоянию на 1 августа количество пользователей системы составило 824 тысячи. Выписано более 870 млн счетов-фактур, оформлено 46,5 млн сопроводительных накладных на товары. Разрабатывается подсистема „Ситуационный центр“ информационной системы „Электронные счета-фактуры“ для построения цепочки прослеживаемости и баланса товаров, построения взаимосвязей контрагентов, выявления бестоварных сделок в системе управления рисками в режиме онлайн», — сказал спикер.

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