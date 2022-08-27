В РК реализуется проект «Развитие системы государственного планирования»

Он предполагает цифровизацию процедур планирования и формирование республиканского электронного бюджета.

На площадке СЦК вице-министр финансов Эльдар Казганбаев доложил о проводимой в ведомстве работе в сфере цифровизации. Она охватывает все направления деятельности министерства финансов, такие как стратегическое и бюджетное планирование; государственные закупки; исполнение бюджета в системах казначейства; государственный аудит и камеральный контроль; налоговое и таможенное администрирование.

«В целях цифровизации процедур государственного и бюджетного планирования реализуется проект „Развитие системы государственного планирования“. За последние два года завершены первый и второй этапы проекта. Это позволило сформировать республиканский бюджет в электронном виде. В рамках проекта оцифрованы процедуры стратегического и бюджетного планирования. В функционал „стратегическое планирование“ включено 9 из 10 национальных проектов, один является конфиденциальным и в систему не включается. Также проведена интеграция системы министерства с системами государственных органов и организаций. Благодаря этому ввод данных не дублируется, сократился бумажный документооборот. Завершается работа по интеграции с системой „госэкспертиза“ и цифровизация процедур планирования трансфертов и государственных инвестиционных проектов», — рассказал вице-министр.

В этом году после завершения проекта будут оцифрованы все этапы формирования стратегических документов и республиканского бюджета. Это не только упростит процесс планирования, но и обеспечит его прозрачность.