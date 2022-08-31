В Кыргызстане хотят запустить «Электронную школу»

По словам представителя Минобрнауки, объем финансирования для проекта уже рассчитан.

В Кыргызстане идет работа над пилотным проектом «Электронная школа» для детей, учащихся на дому. Об этом заявила начальник Управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования и науки Самаркул Умралиева. Она выступила на брифинге «Как обеспечивается безопасность в детсадах и школах Кыргызстана», передает Sputnik.

«В этом году мы считаем приоритетом запуск электронной школы, которая будет работать в пилотном режиме. Проект реализуется для детей, которые не могут учиться и социализироваться в общеобразовательных школах и учатся на дому из-за болезни. По итогам прошлого года таких детей в Кыргызстане около 2 тысяч. К ним ежедневно приходят учителя», — рассказала Умралиева.

Сейчас, по ее словам, рассматриваются вопросы комплектования классов, в которых будет 15, а возможно, и 25 человек.

«Мы рассчитали объем финансирования. Проект требует больших затрат: необходимо приобрести и камеры, и техническое оборудование. В этом году планируется охватить около 100 детей. На базе 4-го лицея в Бишкеке формируем кабинеты для учителей», — отметила представитель Минобрнауки.