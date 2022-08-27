В Казахстане стартуют продажи высокопроизводительного ноутбука Huawei MateBook D 16

Новый представитель семейства MateBook предлагает множество усовершенствований.

28 августа стартуют продажи Huawei MateBook D 16 — нового высокопроизводительного ноутбука с широким 16-дюймовым дисплеем. Новый представитель семейства MateBook предлагает множество усовершенствований, в том числе совершенно новый удобный для глаз дисплей Huawei FullView, высокопроизводительный процессор Intel Core H 12-го поколения, легкий металлический корпус, а также возможность совместной работы между устройствами.

Дисплей

16-дюймовый FullView дисплей имеет 90% соотношение экрана к корпусу и нестандартное соотношение сторон 16:10. По сравнению с традиционным соотношением 16:9, Huawei MateBook D 16 обеспечивает более широкий обзор, что позволяет пользователям быть более продуктивными при работе с сайтами, диаграммами, данными и документами. Более того, с ноутбуком очень удобно работать в дороге благодаря портативности и легкости металлического корпуса, который весит всего 1,7 кг.

Производительность

Huawei MateBook D 16 оснащен процессором Intel Core 12-го поколения, двухканальной оперативной памятью и высокоскоростным твердотельным накопителем, который безупречно справляется с многозадачностью и сложными сценариями использования. Высокая производительность обусловлена не только вычислительной мощностью Huawei MateBook D 16. Этот ноутбук также является настоящим сетевым «монстром» благодаря инновационной технологии Huawei Metaline Antenna, которая позволяет пользователям пользоваться стабильными беспроводными сетями.

Умные конференции

Встроенная в Huawei MateBook D 16 камера 1080P с искусственным интеллектом делает видеоконференции восхитительными благодаря качеству изображения и интеллектуальным функциям. Во время видеозвонка камера FollowCam настраивает экран в режиме реального времени, чтобы говорящий находился в центре кадра. Поэтому даже если он перемещается, вы никогда не отвлекаетесь от того, что он говорит. Функция зрительного контакта использует искусственный интеллект, чтобы разумно подстраиваться под поле зрения пользователя — глаза говорящего будут смотреть в ваши на экране, для более естественной и комфортной беседы.

Super Device

Технология Super Device позволяет вам легко подключаться к другим устройствам Huawei поблизости и взаимодействовать между ними всеми. Просто поместите наушники, мыши, клавиатуры, динамики и принтеры Huawei рядом с Huawei MateBook D 16, и ноутбук автоматически обнаружит их и выдаст запрос на быстрое и простое сопряжение.

В Казахстане продажи Huawei MateBook D 16 в цвете «космический серый» стартуют 28 августа 2022 г. В подарок его покупатели получат Huawei Watch GT 3. Рекомендованная розничная цена составит 599 990 тенге.