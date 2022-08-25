В Таможенный кодекс ЕАЭС внесут поправки по регулированию внешней электронной торговли

Проект изменений пройдет повторные внутригосударственные согласования.

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила и направила в государства Евразийского экономического союза для проведения повторного внутригосударственного согласования проект изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Документ регулирует вопросы перемещения товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-площадках.

Так, поправками предусматривается выделение таких товаров в отдельную категорию с определением особенностей ее регулирования, введение института оператора электронной торговли, использование при таможенном декларировании нового вида декларации и возможность реализации товаров физическим лицам с использованием таможенных («бондовых») складов. Кроме того, документ содержит особенности применения таможенных платежей.

Ожидается, что к середине октября будут получены результаты согласования, после чего эксперты начнут готовить проект к следующей стадии — внутригосударственным процедурам, необходимым для его подписания.