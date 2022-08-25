Электросамокаты приравняют к автотранспорту

Количество ДТП с участием самокатчиков неуклонно растет.

Учитывая неутешающую статистику ДТП, в полиции всерьез задумываются о придании электросамокатам статуса полноценного автотранспортного средства и внесении соответствующих изменений в законодательство. Ярче всего проблема самокатчиков раскрывает себя на улицах Алматы. Только с начала этого года в мегаполисе зарегистрировали 77 аварий с участием электросамокатов. При этом 23 человека пострадали и один погиб, передает Liter.kz.

Полиция отмечает со стороны любителей самокатов многочисленные злоупотребления. В частности, это езда вдвоем на одном самокате, переезд через зебру без спешивания и езда по тротуарам.

«Назрела необходимость на законодательном уровне определить статус электросамокатов как автотранспорта, как транспортного средства. Соответственно определить статус лиц, управляющих электросамокатами, как участников дорожного движения, где предусматриваются для них как права, так и обязанности. Сейчас разработан стандарт. В перспективе внесение изменений в закон о дорожном движении. Как только они будут внесены, конечно же, будут внесены изменения в правила дорожного движения и в Кодекс об административных правонарушениях», — говорит представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Недавно для электросамокатов уже был введен ряд правил. К примеру, ограничение скорости до 25 километров в час.