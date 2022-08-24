Более 70% программного обеспечения в Казахстане - нелицензионное

На портале «Открытые нормативно-правовые акты» опубликован проект концепции Киберщит-2.

Более 70% программного обеспечения, которое используют в Казахстане, не имеет лицензии. Об этом говорится в проекте концепции развития цифровой экосистемы республики на 2022–2027 годы («Киберщит-2»), опубликованной на портале «Открытые нормативно-правовые акты». Также в документе уточняется, что остаются открытыми вопросы, связанные с усилением защиты персональных данных, передает Sputnik.

«В настоящее время отечественное информационное пространство продолжает быть зависимым от зарубежных аппаратных и программных решений. Неэффективная система коммерциализации ИТ-проектов в условиях отсутствия квалифицированных кадров затрудняет развитие отрасли. Так, на сегодняшний день более 70% используемого в Казахстане программного обеспечения является нелицензионным. Также участились факты обращений граждан с жалобами на различные интернет-ресурсы о незаконной публикации персональных данных», — отмечается в концепции.

В ходе проверок было установлено, что источниками получения персональных данных являются общедоступные ресурсы, публикующие открытые данные согласно закону Республики Казахстан «О доступе к информации».

Публичное обсуждение концепции продлится до 5 сентября.