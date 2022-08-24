Ранее заявления принимали исключительно в бумажном виде через ЦОНы.

Теперь казахстанки могут оформить декретные онлайн через еGov. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Таким образом, через eGov можно подать заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), передает Liter.kz.

Электронный формат оказания услуги реализовали в рамках совместной работы Минтруда, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии». Ранее заявления принимали исключительно в бумажном виде через ЦОНы.

Чтобы подать заявку через портал eGov, необходимо на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать пункт «Помощь семьям» и затем найти соответствующую услугу. После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов. Заявку рассматривают на портале eGov восемь рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо мотивированный ответ об отказе направят в личный кабинет пользователя.

Электронный документ и/или уведомление о результате запроса в дальнейшем будут доступны в личном кабинете, в разделе «История получения услуг».

Стоит отметить, что для получения услуги через портал eGov необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров (далее — E-HR), которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому перед подачей заявления следует уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в E-HR.