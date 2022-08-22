В Казахстане могут появиться онлайн-школы и колледжи

По данным минпросвещения, во время пандемии порядка 3 тыс. детей обучались в российских виртуальных школах.

В Казахстане законодательно могут закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам, а также разработать квалификационные требования к онлайн-обучению, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает Sputnik.

«Пандемия стала очень серьезным испытанием для всех нас. Это была сильная встряска для системы. Конечно, мы можем по-разному относиться к онлайн-обучению, но мы должны понимать, что это уже реальность. Мы хотим принять меры для того, чтобы законодательно закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам», — сказал министр.

Асхат Аймагамбетов отметил, что этот вопрос будет предварительно обсуждаться.

«Сейчас в интернете границ нет. Если у нас не будет такой возможности обучаться в онлайн-колледжах только по определенным направлениям подготовки, дети смогут получать это образование в онлайн-колледжах сопредельных и других стран. Поэтому нам важно создавать альтернативу, не прятать голову в песок, не говорить о том, что проблем не существуют, а, наоборот, решать эти задачи и регламентировать это законодательно», — добавил Асхат Аймагамбетов.