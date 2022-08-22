Bank4.me привлек 300 000 долларов от MyVentures

Участник МФЦА начал фандрайзинговую кампанию на платформе VentureRocket Eurasia в мае 2022 года.

Финтех-стартап «Bank4.me», привлекающий средства на VentureRocket Eurasia, объявил о получении инвестиций в размере 300 000 долларов от международного венчурного фонда MyVentures. «Bank4.me» — это казахстанское онлайн-банкинг решение, которое дает возможность получить кредит или рассрочку на продукт от многих банков Центральной Азии в одном сервисе, подключенном к максимальному количеству ритейлеров.

«Мы стали удобным хабом для банков и bnpl сервисов, где они увеличивают поток клиентов и взаимодействуют с ними. Мы видим огромный потенциал нашего решения на быстрорастущих рынках Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Северной Африки», — поделился Андрей Антропов, генеральный директор «Bank4.me».

Стартап начал фандрайзинговую кампанию на платформе VentureRocket Eurasia в мае 2022 года и закрыл ее в течение 3-х месяцев. Текущий раунд инвестиций был структурирован через привлечение средств в уставной капитал «Bank4.me» от венчурного фонда MyVentures. MyVentures инвестирует в региональные технологические стартапы ранней стадии.

«Мы как фонд заинтересованы в масштабировании наших проектов на глобальном рынке и Bank4.Me не исключение. Наша цель — расширять географию бизнеса, создавать и совершенствовать реально полезные продукты для людей», — рассказал CEO MyVentures Шахбоз Рахманов.

«В VentureRocket Eurasia мы строим глобальный венчурный хаб, который объединит аккредитованных профессиональных инвесторов со всего мира и позволит им совместно инвестировать как в местные, так и в глобальные стартапы. Мы очень рады тому, что „Bank4.me“ быстро закрыл посевной раунд с помощью VentureRocket Eurasia, и верим в то, что стартап внесет значительный вклад в развитие финтех-экосистемы Казахстана», — поделился Арслан Кудияр, генеральный директор VentureRocket Eurasia.

«Bank4.me» планирует направить собранные средства на дальнейшее развитие платформы, расширение команды и увеличение деятельности на других рынках мира.

«Наши краткосрочные планы — это максимальный охват розницы в Казахстане во всех сегментах за исключением продуктового, и выход на рынки Узбекистана и Азербайджана. Далее — Юго-Восточная Азия и Северная Африка. Для этих рынков мы дополнительно готовим платформу для взаимодействия с исламским банкингом», — добавил Андрей Антропов.