Indriver запустит в Казахстане сервис по поиску работы для кассиров и грузчиков

Соискатели смогут «листать» вакансии по нужным параметрам, понравившиеся «смахивать» вправо, а неподходящие — влево.

Международная компания транспортных и бытовых услуг Indriver запустит в Казахстане сервис «Indriver.Работа». Сервис будет ориентирован на «синих воротничков» — продавцов, грузчиков, кассиров, официантов и другие профессии, где есть большая текучка кадров. Соискатели будут получать всю информацию о будущем месте работы с помощью фотографий и видео с описанием вакансий. Работодатели смогут выбрать сотрудников по подходящим критериям. Из видео должно быть понятно, как выглядит место работы, техника, с которой предстоит работать, обязанности, возможные физические сложности, передает Shoppers.media.

Механика сервиса напоминает приложение для знакомств Tinder. Соискатели смогут «листать» вакансии по нужным параметрам, понравившиеся «смахивать» вправо, а неподходящие — влево. Выбирая вакансию, соискатели видят начало ролика, название должности, зарплату и график работы. Если ожидания работодателя и соискателя совпадают, можно обсудить детали и назначить собеседование. Алгоритм приложения будет подбирать наиболее подходящие вакансии.

«Люди предпочитают картинки и видео вместо текста. Длинные однообразные описания вакансий не так эффективны для привлечения сотрудников, как короткие видео. Как говорится, лучше один раз увидеть», — рассказала руководитель проекта «Indriver.Работа» Анна Ошарова. По ее словам, пропустить вакансию не получится — нужно либо отклонить объявление, либо принять.

Среди первых клиентов сервиса есть такие компании, как Beeline, KFC, Home credit bank, «Казахтелеком» и Wildberries. Первые три месяца после запуска сервис будет для них бесплатным, потом работодатели будут платить только за подходящих кандидатов.

В ближайшие несколько дней сервис станет доступен внутри приложения inDriver для жителей Алматы и Нур-Султана. До конца года он появится в Караганде, Актау, и других городах Казахстана.

Indriver был основан якутским предпринимателем Арсеном Томским в 2013 г. Компания вышла на международный рынок в 2014 г., начав экспансию с Казахстана. Сейчас сервис работает в 45 странах, в том числе в России, Мексике, Бразилии, Чили, Индии и др. Кроме такси Indriver выпустил сервисы для грузовых перевозок, а также по поиску курьеров и исполнителей для разовых заказов. Руководитель отдела внешних коммуникаций компании в СНГ Сергей Авакян-Ржевский сказал, что в перспективе сервис «Indriver.Работа» могут запустить в любой стране присутствия, но конкретные планы компании раскрывать не стал.