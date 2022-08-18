Казахстан и Сингапур нацелены на расширение технологического сотрудничества

Вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрение инноваций и цифровая трансформация — все это обсуждалось в ходе визита казахстанской делегации в Сингапур.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди в рамках двухдневного визита провела ряд встреч с руководителями крупных компаний Сингапура. В составе делегации также были министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев и председатель АО «НК «Kazakh Invest» Мейржан Юсупов.

В ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, касающихся продвижения экономического сотрудничества между нашими странами, а также реализации потенциальных проектов. Сингапурские компании проявили большой интерес к казахстанскому рынку и инвестиционным возможностям Казахстана.

С руководством государственной инжиниринговой компании «Surbana Jurong», специализирующейся на комплексном развитии города и городской инфраструктуры, обсудили уникальный инфраструктурный проект по строительству и развитию городов-спутников на северной границе г. Алматы «G4 City», над реализацией которого сингапурская компания тесно сотрудничает с отечественной «Caspian Group». На сегодняшний день «Surbana Jurong» разработала мастер-планы амбициозных проектов в более чем 30-ти странах и создала более 100 промышленных парков по всему миру. Проект «G4 City» призван привлечь масштабные инвестиции и инновационные технологические решения не только из Сингапура, но и из других государств региона.

Следует отметить, что последствия пандемии на мировую экономику, включая регулярные перебои с глобальными поставками и обеспечением продукцией, открыли новые перспективы для экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром с учетом поиска сторонами новых экономических возможностей, рынков сбыта и экспортных маршрутов. В данном контексте с компанией «PSA» (Port of Singapore Authority), являющейся одним из крупнейших глобальных операторов в области транспортных перевозок, АО «НК «Қазақстан темір жолы» заключила меморандум о сотрудничестве.

Привлечение «PSA International» к управлению транспортно-логистическими узлами в Казахстане призвано способствовать расширению доступа к целой сети морских портов по обеим сторонам континента, интеграции в глобальную транспортно-логистическую цепочку с использованием мультимодальной транспортировки и внедрением инновационных технологий и лучших мировых практик в области управления сухими портами, а главное, существенно упростить экспорт продукции из РК на мировые рынки.

Вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрения инноваций в различные государственные процессы, а также цифровая трансформация правительства были основными темами обсуждения в ходе встреч с руководством Технологического агентства Сингапура «Government Technology Agency of Singapore» при офисе премьер-министра и компании «Crimson Logic».

Напомним — 24 ноября в Алматы пройдет масштабная конференция PROFIT Smart City Day, посвященная «Умным городам» в Казахстане. Мероприятие станет местом встречи представителей госрегулятора, управления цифровизации, акиматов, а также разработчиков решений в сфере Smart City.