Eurasian Space Ventures и Astana Hub договорились о сотрудничестве

Они будут совместно развивать ИКТ-стартапы в аэрокосмической отрасли.

Частная компания Eurasian Space Ventures (ESV) и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub будут совместно развивать и стимулировать создание ИКТ-проектов для аэрокосмической индустрии Казахстана. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения ESV и Astana Hub планируют организовывать совместные мероприятия для развития и презентации потенциала казахстанских и зарубежных IT-компаний и стартапов в аэрокосмической сфере. Кроме того, стороны запланировали запуск SpaceTech акселератора ESV Hub.

«Казахстан обладает большим потенциалом для эффективного коммерческого развития космической отрасли, прежде всего за счет инфраструктуры, возможностей проектирования и производства спутников и космических аппаратов. Поэтому мы видим различные варианты сотрудничества с технопарком Astana Hub, где консолидируются стартапы и IT-компании. Мы рассчитываем на акселерацию прорывных проектов и сильных команд, способных внести свой вклад в развитие аэрокосмической индустрии. Вместе с тем мы намерены совместно повышать интерес и увлеченность подрастающего поколения космической техникой и технологиями», — отметил основатель ESV, член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов.

В Astana Hub, где на сегодня зарегистрировано более 800 участников, выразили готовность к обмену идеями для совместной разработки космических проектов, привлечению талантливой молодежи к развитию этой сферы.

«Технопарк сейчас является наиболее привлекательным IT-хабом в Центральной Азии. Доходы наших участников за 2021 год составили 166 млрд тенге. На постоянной основе к нам стекаются инновационные идеи и проекты, которые мы сопровождаем и помогаем в реализации. Уверен, наши стартапы и IT-компании смогут стать импульсом для дальнейшего развития аэрокосмической индустрии Казахстана», — подчеркнул генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Отметим, Eurasian Space Ventures — первая казахстанская частная космическая компания, которая работает над запуском в космос двух уникальных космических проектов совместно со SpaceChain, а также привлечением в страну ведущих мировых компаний, технологий космической отрасли.