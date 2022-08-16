Мировой рынок мобильных приложений вырастет всего на 6%

Он принесет 420,7 млрд долларов дохода.

Размер рынка приложений значительно вырос за последние два года, отчасти из-за пандемии. Однако, согласно данным, представленным SafeBettingSites.com, ожидается, что мировой рынок приложений вырастет всего на 5,7% в 2022 году, он замедлит свой рост. Для сравнения, в 2021 году мировой рынок приложений вырос на 25,7%.

По итогам года мировой рынок приложений принесет доход в размере 420,73 миллиарда долларов. Большая часть дохода будет приходиться на рекламу. Согласно цифрам, мобильные приложения заработают на рекламе 214,9 млрд долларов, что составит 51% от общего дохода. Покупки в приложениях принесут доход в размере 200,6 млрд долларов, тогда как доход от платных приложений должен составить всего 5,23 млрд долларов. Следует отметить, что большая часть доходов от платных приложений приходится на игры.

Годовой доход от рынка мобильных приложений составил всего 215,86 млрд долларов. Объем рынка почти удвоится за следующие четыре года. В 2019 году годовая выручка увеличилась до 253,02 млрд долларов, что свидетельствует о росте на 17%. Однако настоящий всплеск роста произошел в 2020 году, когда рынок вырос на 25%, а годовой доход составил 316,6 млрд долларов. Рынок сохранил темпы роста в 2021 году, увеличившись еще на 25,7%, с доходом в 397,94 млрд долларов.

Однако ожидается, что годовой темп роста снизится до 5,7% в 2022 году. Рынок мобильных приложений будет расти аналогичным образом в ближайшие несколько лет. По прогнозам Statista, рынок мобильных приложений вырастет с 420,73 млрд долларов в 2022 году до 542,89 млрд долларов в 2026 году. Эти цифры отражают рост всего на 29% за четыре года. Для сравнения, с 2018 по 2022 год рынок вырос на 95%.

Доля рекламы в доходах немного снизилась — в 2018 году выручка от рекламы составила 56,3% от общей выручки, а покупки в приложениях — 42,4% от всей суммы. Ожидается, что в 2022 году доля рекламы в общей выручке снизится до 51%. Между тем, процент дохода от покупок в приложении ожидается на уровне 47,7%. Согласно прогнозам, такое распределение долей в ближайшие годы останется прежним.