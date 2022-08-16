Члены партии AMANAT проверили качество связи в отдаленных районах Нур-Султана

Одной из актуальных проблем для жителей районов столицы является качество мобильной связи и интернета.

Обращения на эту тему регулярно поступают в общественные приемные партии AMANAT. Поэтому партийцы объездили жилые комплексы Sunrise, Шатер, Манхэттен, район Ботанического сада и пригородных поселков Куйгенжар и Нурлы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя мажилиса, заместитель руководителя фракции партии Павел Казанцев, депутат мажилиса, председатель IT-комитета партии Екатерина Смышляева, представители операторов сотовой связи, передает Liter.kz.

По словам экспертов, чаще всего перебои со связью возникают на окраинах мегаполисов, а также в местах интенсивной застройки в черте городов. Все высказанные проблемные вопросы взяты на контроль депутатами мажилиса и городским филиалом партии.

Как известно, 15 июля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования».

«Закон содержит материальные нормы к Кодексу об административных правонарушениях в части усиления ответственности операторов сотовой связи за качество услуг. Также очень важна инициатива депутатов, поддержанная всеми заинтересованными госорганами, касательно воздушной прокладки оптико-волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Мы все знаем, что электрическая сеть очень развита и заходит даже в отдаленные сельские населенные пункты. Воздушный путь дешевле и быстрее. С принятием этой нормы часть отдаленных сел получит доступ к интернету. Предусмотрен порядок визуализации информации о покрытии регионов Казахстана сотовой связью и интернетом. Такая карта будет доступна каждому жителю страны в реальном времени, так что преувеличить наличие и качество связи станет сложно», — отмечала ранее депутат Екатерина Смышляева.

В настоящее время партийцами разрабатывается новый законопроект по вопросам связи. В ближайшее время IT-комитет партии планирует проведение экспертных площадок. Также продолжатся выезды в проблемные регионы, по итогам которых будут приняты практические рекомендации, дополнения в проект закона по вопросам связи, а также изменения подзаконных нормативно-правовых актов. Эти меры позволят увеличить охват населенных пунктов качественной мобильной связью и интернетом.