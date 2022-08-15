QazInnovations запускает конкурс на технологическое развитие действующих предприятий
Инновационный грант направлен на цифровизацию и переход к Индустрии 4.0 действующих предприятий с помощью внедрения современных ИКТ решений.
АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявляет конкурс по отбору инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий по направлению «Информационно-коммуникационные технологии».
Инновационный грант на технологическое развитие действующих предприятий по направлению «Информационно-коммуникационные технологии» направлен на цифровизацию и переход к Индустрии 4.0 действующих предприятий с помощью внедрения современных ИКТ решений.
Прием заявок пройдет с 15 августа по 20 сентября. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.