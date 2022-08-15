Багдат Мусин анонсировал ряд преобразований.

В ходе встречи с жителями Карагандинской области министр цифровизации, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин подробно остановился на вопросе цифровизации сферы здравоохранения. Министр признал, что нынешние цифровые сервисы медицинских услуг нацелены не на то и вообще не используются населением, передает СЦК.

«Необходимо отойти от сплошной автоматизации учетных процессов оказания медпомощи и сделать акцент на раннем выявлении болезней и их профилактике. Подходы к цифровизации здравоохранения будут пересмотрены. Сегодня лишь 8% населения записывается на прием онлайн, и этот показатель в ближайшее время будем увеличивать за счет внедрения новых удобных сервисов», — рассказал Багдат Мусин.

По его словам, МЦРИАП совместно с Минздравом ведет разработку нового раздела eGov.Здоровье в мобильном приложении eGov Mobile. Он даст гражданам доступ к информации о статусе донорства, электронным рецептам, информации о вакцинации, сведениях о результатах лабораторных исследований, больничным листам и прочее. Таким образом, вся информация касательно здравоохранения будет собрана в одном разделе.