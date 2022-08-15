Камеры с распознаванием лиц и госномеров установят в Алматы

Единая система видеомониторинга города — региональный компонент Национальной системы видеомониторинга в части обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка.

На сайте Открытые НПА размещены и находятся на публичном обсуждении до 19 августа Правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников в городе Алматы. Они разработаны в соответствии с Законом РК «Об особом статусе города Алматы» и предполагают установку видеокамер для распознавания лиц и государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства, передает Kazpravda.kz.

Как говорится в документе, единая система видеомониторинга города Алматы — информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений по городу Алматы и являющаяся региональным компонентом Национальной системы видеомониторинга в части обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка, а также реализующей функции формирования видеоаналитики для решения городских задач.

Решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.