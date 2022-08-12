Я б в айтишники пошел

Сколько казахстанцев хотели бы переобучиться на IT?

Компания HeadHunter Казахстан подвела итоги опроса на тему «Сколько казахстанцев хотели бы переобучиться на IT», который проходил среди пользователей сайта Hh.kz. В опросе приняло участие 1145 жителей Казахстана.

В 2022 году почти 19% трудоустроенных казахстанцев планируют пройти переобучение для работы в сфере информационных технологий. Стоит отметить, что молодые специалисты, в возрасте 25–35 лет считают, что могут без труда начать работать в сфере информационных технологий, но часто не решаются на переобучение.

5% опрошенных уже пробовали свои силы и проходили курсы по переквалификации в ИТ отрасль. 51% планируют сделать это в ближайшем будущем. Остальные 44% не спешат этого делать. С этим связаны переживания о том, что они не справятся с работой айтишника, или на обучение уйдет слишком много времени, которого у них нет.

Основные причины, по которым респонденты хотят уйти в ИТ:

— Высокие зарплаты

— Востребованность этих специалистов

— Возможность работать удаленно по гибкому графику

— Возможность устроиться в международные компании

— Возможность для переезда.