МВД рассылает казахстанцам SMS с предупреждениями

Казахстанцев просят придерживаться основных мер предосторожности в цифровом пространстве.

Министерство внутренних дел РК начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характера. МВД призывает граждан быть бдительными и не устанавливать на свои смартфоны приложения для удаленного доступа, а также не передавать информацию финансового характера, передает Kazpravda.kz.

«Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан», — отметили в министерстве.

Казахстанцев просят придерживаться основных мер предосторожности:

— ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

— никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т. д.;

— не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

— не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

— для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play Market и т. д.;

— не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

— регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

— чаще проверять движение денег на своих счетах.