«Правительство для граждан» запускает оплачиваемую стажировку для студентов

Smart Start поможет молодым специалистам пройти обучение, повысить свои навыки и получить работу в госкорпорации.

Госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает активную работу по дальнейшей цифровизации процессов оказания государственных услуг. Чтобы развиваться в этом направлении, госкорпорация ищет студентов, обучающихся по IT-специальностям, для участия в проекте Smart Start. Это оплачиваемая стажировка с дальнейшим трудоустройством для молодых специалистов.

«Мы ищем единомышленников, которые хотят развиваться в сфере IT и улучшать жизнь клиентов в сфере получения госуслуг. Будущие стажеры смогут разрабатывать и внедрять различные сервисы и метрики, собирать данные и анализировать их, работать в команде. В рамках Smart Start стажеры пройдут обучение и повысят свои навыки и квалификацию в разработке IT-продуктов, будут работать с реальными кейсами. Лучшие по итогам стажировки получат работу в госкорпорации», — отметили в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“».

Количество мест для участия в стажировке Smart Start ограничено, поэтому среди претендентов будет проведен отбор в несколько этапов. Первый этап — прием заявок. Он стартует 15 августа и продлится до 15 сентября. Для участия кандидату необходимо заполнить заявку. На втором этапе участникам предстоит тестирование способностей, а на заключительном третьем — собеседование с экспертной комиссией. По итогам финального этапа госкорпорация предложит победителям позиции менеджеров проектов, продуктовых аналитиков, backend/frontend разработчиков и системных администраторов.