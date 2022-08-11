Мобильные решения по безопасности в КТЖ презентованы на всемирном саммите

В АО «НК «КТЖ» успешно функционирует мобильное приложение интегрированной системы «Поведенческие диалоги» — «Производственная безопасность».

XXII Всемирный саммит международного фонда по предотвращению профессиональных рисков прошел в городе Картахена-де-Индиас (Колумбия). Цель мероприятия — поделиться опытом и лучшими мировыми практиками в области охраны труда и безопасности, профилактики профессиональных заболеваний. Это событие мирового уровня глобального движения Vision Zero и Культуры 5Z в сфере безопасности, здоровья и благополучия. В мероприятии участвовали более 1 500 делегатов из разных стран мира. Казахстан стал единственным участником из стран СНГ.

На саммите эксперт Корпоративного университета «Самрук-Казына» Асхат Сариев выступил с докладом на тему «Мобильные решения HSE (опыт внедрения цифровизации процессов охраны труда в КТЖ)».

В АО «НК «КТЖ» успешно функционирует мобильное приложение интегрированной системы «Поведенческие диалоги» — «Производственная безопасность». Приложение позволяет каждому работнику зафиксировать на свое мобильное устройство любое происшествие, опасное действие или условия на производстве и остановить небезопасные работы. А руководству дает возможность оперативно реагировать на вероятные риски в области охраны труда. Сообщить об угрозе здоровью или жизни работника для принятия мер или приостановления работ на том или ином участке можно анонимно. Свыше 100 тысяч железнодорожников уже загрузили приложение на свои смартфоны и зарегистрировались в нем.

Система «Производственная безопасность» стала лучшим цифровым решением в группе фонда «Самрук-Қазына» и заняла призовое место на конкурсе в области цифровых технологий Международного союза железных дорог UIC DIGITAL AWARDS 2020. Высокую оценку система получила и среди участников Всемирного конгресса.

Напомним — 28 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Logistics Day, посвященная теме автоматизации логистики. Спикеры и эксперты конференции обсудят цифровые решения, способные повысить эффективность логистики.