ACWA Power рассматривает возможность строительства ветряной электростанции в РК

Ее предполагаемая мощность составит 1 ГВт.

Одна из ведущих мировых компаний в сфере возобновляемых источников энергии ACWA Power заявила о планах создания ВЭС в Казахстане. Как отметил Клайв Тертон, главный инвестиционный директор компании, на встрече с председателем Комитета по инвестициям МИД РК Ардаком Зебешевым и председателем правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржаном Юсуповым, Казахстан имеет колоссальный потенциал в сфере ВИЭ.

ACWA Power входит в число ведущих мировых компаний в сфере возобновляемых источников энергии, в частности — по производству электроэнергии и опресненной воды. Энергетический портфель компании включает в себя 67 активов в 13 странах. Совокупная мощность проектов превышает 42,7 ГВт электроэнергии, а общий объем инвестиций компании в проекты портфеля составляет порядка 66,5 млрд долларов.

«Отношения с Республикой Казахстан представляют высокую важность для нашей компании. С целью реализации проекта по строительству ветряной электростанции мы планируем открыть офис в вашей стране», — заявил Клайв Тертон.

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев напомнил, что Глава Государства во время визита в Саудовскую Аравию выразил заинтересованность в использовании саудовского опыта в сфере возобновляемых источников энергии. Комитет по инвестициям и национальная компания Kazakh Invest готовы оказать поддержку компании ACWA Power в ходе реализации проекта в Казахстане.

«Принимая во внимание стратегию перехода Казахстана к углеродной нейтральности до 2060 года, обозначенную Главой Государства, в рамках которой крайне важно введение в эксплуатацию новых крупных объектов ВИЭ, хотелось бы подчеркнуть, что данная отрасль в Казахстане развивается динамично, создавая на рынке высокую конкурентную среду. Проекты в сфере ВИЭ реализовывают компании со всего мира», — завершил встречу Меиржан Юсупов.

В рамках визита компании ACWA Power в Казахстан, организованного МИД РК и Kazakh Invest при поддержке посольства Казахстана в Саудовской Аравии, представители компании также провели встречи с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди и министром энергетики РК Болатом Акчулаковым.

Напомним — в конце августа в Казахстане пройдет очередная конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.