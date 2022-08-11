Бытовую технику будут выпускать в Карагандинской области

Будущий завод появится в Сарани.

Телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины и другую бытовую технику намерены производить в Карагандинской области. В планах — выпускать 1,1 млн штук продукции в год. Будущий завод появится в Сарани, осенью этого года должны приступить к его строительству, передает Zakon.kz.

«Всего в регионе в работе 11 инвестиционных проектов на сумму 212,7 млрд тенге, в том числе пять проектов с участием иностранного капитала. Их запуск позволит создать около двух тысяч постоянных рабочих мест. Один из них, импортозамещающий, уже запущен. Это проект по выпуску геомембраны на территории СЭЗ „Сарыарка“ с созданием 30 рабочих мест», — отметил глава Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

Также, по его словам, до конца года в Балхаше запустят солнечную электростанцию до 50 мВт в час.