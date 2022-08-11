Минобороны объявило конкурс на разработку решений для нацбезопасности

Оно готово предоставить содействие в дальнейшей поддержке наиболее перспективных проектов с возможностью их пилотирования и внедрения.

Министерство обороны РК объявляет конкурс по поиску и поддержке инновационных решений и проектов под существующие технологические задачи в сфере обороны и безопасности. Решения и проекты принимаются от технологических компаний, студентов, инноваторов и молодых ученых со всего Казахстана. Министерство обороны готово предоставить содействие в дальнейшей поддержке наиболее перспективных проектов с возможностью их пилотирования и внедрения в производство.

Среди проектов, для которых ищет решение минобороны — Цифровая образовательная платформа, Стрелковый тренажер, Симулятор тактических боевых действий в виртуальной реальности, Радиоэлектронное устройство для борьбы с мультикоптерами, Многоцелевое багги, Многофункциональный мобильный автоматизированный комплекс противодействия БПЛА, Дистанционный управляемый боевой модуль, Виртуальный полигон, Автоматизированная система защиты стационарных объектов от БПЛА.

Посмотреть описание задач и отправить свое решение можно на странице конкурса. Срок окончания сбора заявок 22.08.22.