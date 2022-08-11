В Алматы обсудили Цифровой университет

На площадке КБТУ состоялся круглый стол, организованный Центрально-Азиатской ассоциацией экспертов цифровизации.

Мероприятие организовали Центрально-азиатская ассоциация экспертов цифровизации (CADEA) и Казахстанско-Британский технический университет. Цифровой университет — это проект CADEA. В ближайшее время планируется отобрать решения для его реализации и подготовить техническое задание. По сути, будет создана образовательная экосистема. Техзадания для разработки платформы будут предоставлены бизнесу, и по итогам представленных проектов выберут подходящий.

«Наша основная цель — помочь университетам, создав единую цифровую платформу. Также мы соберем на ней всех партнеров — международные и отечественные компании. В рамках цифрового университета мы предлагаем объединить как отечественных разработчиков ПО, так и зарубежных. Это международные корпорации, те, кто занимается автоматизацией и цифровизацией различных отраслей. Они смогут предложить то, в чем они сильны на рынке», — отметил Амир Ержанов, президент ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация Экспертов Цифровизации».

Ожидается, что Цифровой университет поможет вузам в автоматизации процессов, сокращении влияния человеческого фактора, решении различных административных вопросов, а также взаимодействии с госорганами.

«Он позволит повысить прозрачность процессов обучения и в чем-то даже упростит их — студенты в личном кабинете в пару кликов смогут получать задания, взаимодействовать с преподавателями и вузом. По окончании вуза студент будет иметь собственное портфолио выполненных кейсов и реализованных практических заданий, чтобы презентовать себя работодателям. Сейчас, беря человека с дипломом, работодатель не знает, кого он получает. Благодаря новому проекту работодатель будет иметь некое представление о специалисте, которого он нанимает, сможет видеть его этапы обучения», — рассказал Махмут Томанов, вице-президент ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация Экспертов Цифровизации».

В то же время Цифровой университет «соединит» предприятия и вузы для того, чтобы обучение не проходило исключительно в теории. Важна практика, ориентированная на потребности сегодняшних реалий и запросов бизнеса. Как отметили участники круглого стола, сегодня в Казахстане наблюдается несогласованность в запросах специалистов на предприятиях и в тех навыках и знаниях, которыми обладают выпускники.

«Рынок ощущает нехватку квалифицированных специалистов. Сейчас у нас порядка 10% студентов вообще не трудоустроены, 30% — работают не по специальности, 40% — проходят переподготовку из-за того, что не могут реализовать те навыки, которые получают в вузе. Навыков работы в бизнес-среде у выпускников нет. Коммуникации с реальным бизнесом у вузов потеряны. Давайте не будем забывать о том, что в Казахстан сейчас едут специалисты из соседней России. Компании тысячами переводят сотрудников в рамках релокации. Рынок ИТ-специалистов будет перенасыщенным, сильно возрастет конкуренция», — отметил Калилалло Байтасов, руководитель экспертного совета «IIITEA».

Вузовское образование должно отвечать требованиям рынка, чтобы выпускников не приходилось переучивать на местах, уверены эксперты. Именно такую работу планируется наладить в процессе создания Цифрового университета.

«В своей практике я не видел ни один полностью оцифрованный вуз. Сегодня на рынке представлено множество решений, однако нет решения, которое бы работало как единая интегрированная система. Здесь у нас есть все шансы — создать и запустить решение, к которому смогут подключиться казахстанские вузы. Мы, в свою очередь, готовы поделиться своей экспертизой, решениями. Это хороший шанс нам объединиться и сделать что-то полезное. Мы готовы стать экспериментальной площадкой для предлагаемых решений», — заявил Маратбек Габдуллин, ректор (председатель правления) Казахстанско-Британского технического университета.