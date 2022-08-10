Объем услуг по компьютерному программированию приблизился к рекордным 140 млрд тенге

Рост объема услуг в секторе продолжается уже девятый год подряд.

Объем услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и других сопутствующих услуг без учета ненаблюдаемого сектора экономики за первый квартал текущего года составил рекордные 139,6 млрд тг — сразу на 42,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Ranking.kz, более половины объема услуг пришлось только на город Алматы: 75,8 млрд тг — сразу в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Следом идет столица с объемом в 51,5 млрд тг, на 7,9% меньше, чем годом ранее. Значительные объемы услуг пришлись на Карагандинскую (2,7 млрд тг) и Атыраускую (1,8 млрд тг) области.

В структуре услуг в секторе самый большой объем пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения: 58,5 млрд тг, рост за год — на 12,6%. Следом идет деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем: 11,6 млрд тг — на 11,3% больше, чем в первом квартале 2021 года. Еще 8,2 млрд тг составили услуги по сопровождению программного обеспечения.

На сельскую местность в первом квартале 2022 года пришлось лишь 235 млн тг — в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля услуг на селе за год сократилась с 0,5% до 0,2%.