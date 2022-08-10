В школах еще есть проблемы с высокоскоростным интернетом

При наличии технической возможности подключить высокоскоростной интернет необходимо до начала учебного года.

Об этом заявил на аппаратном совещании министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Было отмечено, что к новому учебному году откроют двери 6936 школ, из них 99%, или 6924 школы подключено к интернету, передает Zakon.kz.

По информации вице-министра просвещения РК Айбата Ильясова, из 6924 школ в 5773, или 83%, скорость интернета составляет от 8 Мбит/с до 200 Мбит/с, в 1151 школе, или в 17%, скорость интернета меньше 8 Мбит/с.

По его словам, проведена также ревизия компьютерной техники. Так, на сегодня для 3,3 млн школьников в организациях образования есть 961 тыс. единиц компьютерной техники, из них 503 855 компьютеров, 388 397 ноутбуков, 69 211 планшетов.

«Что касается обеспечения школ высокоскоростным интернетом, то здесь еще есть вопросы. В отдаленных малокомплектных школах небольших населенных пунктов есть проблемы с доступом к интернету. Но при этом есть школы с технической возможностью, где нет высокоскоростного интернета в связи с тем, что из местных бюджетов не было выделено достаточно средств. Время еще есть, динамика неплохая по подключению, до 1 сентября все вопросы надо решать. Если имеется техническая возможность, то школы должны перейти на нужный тарифный план и получить высокоскоростной интернет», — заявил Асхат Аймагамбетов.