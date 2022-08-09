Предприниматели будут получать рush-напоминания о сроках исполнения налоговых обязательств

Комитет госдоходов запускает новый сервис.

С 5 августа 2022 года для удобства пользователей в рамках сотрудничества с операторами фискальных данных Комитет госдоходов совместно с АО «Транстелеком» запускает новый сервис «push-налоговые сообщения» в контрольно-кассовых машинах (ККМ). Главная идея совместного проекта — быстро и доступно напоминать пользователям ККМ о своевременном исполнении налоговых обязательств, в том числе по составлению и представлению налоговой отчетности в налоговый орган, передает Учет.kz.

На первоначальном этапе push-налоговые сообщения пользователям ККМ будут направляться до наступления сроков и в период представления налоговой отчетности. Сервис напомнит и сообщит о необходимости представления в установленный срок налоговой отчетности и позволит избежать применения налоговыми органами дальнейших способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства — блокировки счетов и штрафов.

«С сегодняшнего дня налогоплательщики начнут получать через ККМ push-налоговые сообщения с напоминанием о своевременном представлении в срок не позднее 15 августа 2022 года месячной, квартальной (2 квартал), полугодовой (1 полугодие) налоговой отчетности, в том числе по форме 910.00 (упрощенная декларация)», — сообщили в КГД.