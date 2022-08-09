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523,5 млрд тг достиг объем телеком-рынка РК за первое полугодие 2022

Курчатов станет первым «оптическим» моногородом Казахстана

Обновленные каналы связи позволят повысить качество цифровых услуг и предоставлять сервис в соответствии с растущими потребностями клиентов.

9 августа 2022 11:19, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет, Регионы

«Казахтелеком» переводит полностью на волоконно-оптическую связь моногород Курчатов на востоке страны: пилотный проект по стопроцентному уходу местной сети от эксплуатации устаревших медных технологий ADSL планируется завершить в текущем году.

Инициатива реализуется в рамках программы модернизации сетей телекоммуникаций. Ожидается, что уже к концу текущего года Курчатов — небольшой город в Абайской области, расположенный в 140 км от областного центра, станет первым полностью «оптическим» моногородом Казахстане. В Курчатове насчитывается более ста многоэтажек, численность жителей — чуть больше двенадцати тысяч человек.

«При анализе инфраструктуры медной сети Курчатова было принято решение выбрать его для пилотного проекта по стопроцентному переводу на „оптику“: город компактный, медные сети построены таким образом, что переключение можно выполнить в кратчайшие сроки, освободив полностью город от использования устаревшей технологии. Обновленные каналы связи позволят повысить качество цифровых услуг и предоставлять сервис в соответствии с растущими потребностями клиентов», — прокомментировал проект и. о. директора по производственному обеспечению Объединения «Дивизион „Сеть“» Газинур Раимханов.

Масштабный проект по модернизации (де-дупликации) сети города охватит порядка 29 км магистрали, которая сейчас почти наполовину состоит из медного кабеля, соседствующего с уже проложенными ранее волоконно-оптическими линиями связи. Клиентам компании одновременно доступны услуги и по «меди», и по «оптике»: в целях оптимизации расходов и ухода от «двойного обслуживания» сетей телеком-оператор переключает текущую клиентскую базу на более современные технологии передачи данных и демонтирует устаревшие линии связи.

При апгрейде сетей телекоммуникаций «Казахтелеком» будет реализовывать различные технические решения: установку голосовых шлюзов или ONT-терминалов, либо собственно прокладку оптоволокна до квартиры конечного потребителя. Выбор инструментов зависит от расположения дома, близости и доступности существующих оптических сетей телеком-оператора. Для успешного завершения пилотного проекта в Курчатове запланированы строительство и прокладка почти 14 км новых волоконно-оптических линий связи.

Все эти мероприятия вкупе несут положительный эффект для клиентов — скорость интернета станет выше, а соединение будет более стабильным. Кроме того, ухудшение погодных условий или негерметичность кабеля больше не повлияют на качество связи, поскольку волоконно-оптический кабель, в отличие от меди, не восприимчив к электромагнитным волнам, скачкам напряжения и иным внешним помехам, он более износостойкий, чем его медный предшественник.

По состоянию на начало августа текущего года более 60% клиентской базы «Казахтелекома» в Курчатове уже сделали выбор в пользу «оптики». Как поясняют в компании, в случае успешной реализации пилотного проекта по полному переходу на оптические линии связи в Курчатове, запланировано распространение этого опыта на все города страны.

«Реконструкция сетевой инфраструктуры — непрерывный технологический процесс. Технологии развиваются и совершенствуются, сегодня медные сети ввиду низкой скорости передачи данных и высокой уязвимости уже не способны в полном объеме закрывать потребность жителей городов, которые активно пользуются цифровыми технологиями. После перехода на „оптику“ будет увеличена емкость сетей с учетом прогнозируемого роста трафика в ближайшие годы. Проект по уходу от использования медных сетей рассчитан на несколько лет, модернизация устаревших сетей производится за счет собственных средств оператора связи», — отмечает директор по качеству Объединения «Дивизион „Сеть“» Чингис Кускамбасов.

Программа модернизации сетей охватывает все регионы страны, реконструкция затронет почти 54 тысячи км медных линий. Проект «Де-дупликация сети» уже позволил переключить на «оптику» почти 40 тысяч клиентов «Казахтелекома», до конца 2023 года компания рассчитывает перевести еще более 60 тысяч своих пользователей на оптические технологии.

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