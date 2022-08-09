В Бишкеке провели тест-драйв технологии 5G

Внедрение 5G даст новый импульс развитию коммуникационной инфраструктуры.

Операторам мобильной связи Кыргызстана выдано разрешение на тестирование 5G. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития КР. Отмечается, что внедрение 5G даст новый импульс развитию технологий и коммуникационной инфраструктуры в целом. Ожидается, что эта технология позволит ускорить передачю данных и объем предоставляемого потребителям трафика, передает Sputnik.

«Для создания условий по внедрению 5G Служба регулирования и надзора в отрасли связи (СРНОС) при МЦР провела работу по высвобождению перспективных полос частот от действующих радиоэлектронных средств и определила пилотные зоны для тестирования 5G», — говорится в сообщении.

Операторы мобильной связи, получившие разрешение на тестирование, уже провели первый тест-драйв новой технологии на территории Бишкека. В скором времени кыргызстанцы смогут воспользоваться 5G и оценить преимущества технологии пятого поколения, добавили в МЦР.