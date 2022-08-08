Власти хотят заставить застройщиков демонополизировать домашний интернет

И передавать всю разводку в собственность кондоминиума.

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК хотят заставить застройщиков заключать контракты с несколькими интернет-провайдерами, чтобы у жильцов их домов был выбор, передает Liter.

«Есть проблемы у людей, которые живут в многоквартирных жилых домах. Застройщик определяет оператора заблаговременно, который фактически является монополистом по предоставлению услуг в МЖК, и затем сменить этого оператора крайне сложно. Мы сейчас проводим процедуры с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обязать застройщиков как минимум для двух операторов предоставлять возможность размещения своего оборудования», — рассказал вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбек.

Он добавил, что вся внутренняя разводка должна делаться еще на этапе строительства и принадлежать кондоминиуму, а не оператору.