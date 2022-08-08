В Нур-Султане прошел международный форум «Навстречу цифровому Казахстану».

Аналитика развития Казахстана как цифрового хаба, улучшение регуляторной среды для развития широкополосного доступа в интернет, принятие мер по развитию конкуренции на рынке этих услуг и другие важные направления реализации национального плана по развитию ШПД были представлены на международном форуме «Навстречу цифровому Казахстану». Мероприятие было организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при поддержке и участии компаний Huawei Technologies Kazakhstan и ADT. Цель форума — совместное определение пути достижения целей для ИКТ-индустрии и ускорение развития цифровой экономики Казахстана.

Согласно независимому исследованию, подготовленному IDC, 28% в городах и 18% в сельской местности занимает доля оптоволоконных подключений в структуре домашнего фиксированного широкополосного доступа. Значительную долю занимают технологии DSL с 37% и 35% в сельской местности и городах, соответственно. Исследовательские работы при подготовке документа были поддержаны компанией Huawei Technologies Kazakhstan. Ознакомиться с полными результатами исследования IDC можно по ссылке.

Модернизация инфраструктуры и услуг широкополосного интернета в стране стоит в центре внимания правительства как неотъемлемый элемент построения информационной экономики, основанной на знаниях, а также фактор, способствующий повышению качества жизни населения и открытию принципиально новых возможностей для общества и бизнеса. Разработанные на высшем уровне меры по достижению ускоренного распространения широкополосного доступа позволят стране повысить свою конкурентоспособность и увеличить вероятность устойчивого роста.

«ООН еще в 2011 году признала, что право на доступ в интернет является неотъемлемым правом человека. Наша цель — устранить в стране цифровое неравенство, — отметил в своей речи Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. — Наша отрасль находится в авангарде цифровой трансформации Казахстана, и мы должны, как никто, полностью осознавать необходимость форсированной цифровой перестройки, создания новых цифровых бизнес-моделей во всех отраслях. Но решение глобальных задач цифровой экономики возможно только в тесном взаимодействии трех сторон: регуляторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей услуг связи».

Согласно данным Министерства цифрового развития, в настоящее время в РК насчитывается 6459 населенных пунктов, в том числе 118 городов и 5214 сельских поселений, обеспеченных услугами широкополосного доступа в интернет с использованием технологий ADSL, FttN, 3G и 4G. Для обеспечения услугами широкополосного доступа в интернет всех населенных пунктов с населением более 250 человек государство разработало программу «250+». К концу 2020 года услугами мобильного широкополосного доступа было охвачено 5332 населенных пункта, что позволило обеспечить широкополосным доступом 99,3% населения страны. На текущий момент перед коммуникационной отраслью согласно национальному проекту «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций», утвержденному в 2021 году, стоит важнейшая цель: обеспечить 100% граждан высококачественным интернетом и 95% — домашними сетями широкополосного доступа.

«Цифровая экономика сейчас ускоряется. Согласно оценкам ряда независимых эконометрических исследований, увеличение уровня проникновения широкополосного доступа в интернет позволяет увеличить рост ВВП на 1,3%. Высокоскоростной интернет, облачные технологии и „умные“ решения позволят совершить прорыв во многих отраслях, благодаря их расширенным возможностям. Например, сегодня рынок „умных“ решений увеличился на 30%, что может служить основой для цифровой трансформации всех отраслей экономики. Компания Huawei является ведущим в мире поставщиком решений для сверхширокополосного доступа, и готова расширять свое сотрудничество на высшем уровне, чтобы создать процветающую отраслевую экосистему и ускорить построение высокотехнологичного мира», — подчеркнул в своей речи Ма Сяо, CTO подразделения по работе с операторами связи компании Huawei Eurasia.