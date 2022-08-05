Kolesa Group запускает бесплатный онлайн-курс по backend-разработке
Курс основан на практических кейсах.
12 сентября стартует бесплатный онлайн-курс по backend-разработке от Kolesa Group. Преподаватели курса — эксперты в области backend-разработки. 9-недельный курс можно будет совмещать с работой или учебой, так как уроки проходят после 18:00.
Выпускники курсов получат:
— апгрейд до уверенного junior-разработчика;
— финальный pet-проект;
— сертификат об успешном прохождении курса.
Кому подойдет курс:
— студентам с теоретической базой и желанием развиваться в backend;
— начинающим backend-разработчикам;
— junior-программистам, желающим перейти в PHP/Go с другого языка;
— начинающим разработчикам из смежных сфер, которые хотят сменить род деятельности.
Что нужно знать:
— Понимание, что такое алгоритм: способность разделить задачу на серию последовательных шагов и умение выстраивать логические цепочки;
— Понимание базовых концептов программирования: переменные, циклы, условные операторы;
— Знать основные команды git: clone, commit, checkout, push.
Подать заявку (до 28 августа) и ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.